Russlands Krieg gegen die Ukraine

Steve Witkoff und Vladimir Putin bei einem Treffen Anfang September (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Russian President official apa)

Den Angaben zufolge umfassen die Vorschläge unter anderem Sicherheitsgarantien, einen Wirtschaftsplan für die Zeit nach dem russischen Angriffskrieg und eine europäische Sicherheitsarchitektur. Ein US-Regierungsvertreter sprach nach den Gesprächen mit Selenskyj in Norwegen von "sehr produktiven und konstruktiven" Beratungen. Die Ukraine habe dabei neue Ideen eingebracht, die nun in die Gespräche mit Putin einfließen sollen.

Selenskyj bekräftigte in Oslo, dass die Ukraine an allen Verhandlungen über ihre Zukunft beteiligt werden müsse. Mit Blick auf ein mögliches Gipfeltreffen der USA, Russlands und Chinas sagte er, Gespräche seien nur akzeptabel, wenn sein Land mit am Verhandlungstisch sitze.

US-Präsident Trump drängte Selenskyj erneut zu einer Friedenseinigung mit Russland. Die Ukraine müsse die Bereitschaft zeigen, den Krieg zu beenden, sagte Trump in Washington. Andernfalls werde es "sehr schlimm ausgehen". Die USA hätten die Ukraine umfassend unterstützt, bislang jedoch nichts dafür erhalten. Die Beziehungen zwischen Kiew und Washington haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert. Ungeachtet dessen erklärte Selenskyj, die ukrainische Armee erhalte inzwischen wieder Aufklärungsdaten von den Vereinigten Staaten.

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Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.