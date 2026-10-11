Der Iran blockiert die für den globalen Energiehandel wichtige Straße von Hormus, die USA im Gegenzug iranische Häfen (Archivbild). (ISNA via AP / Amirhosein Khorgooi)

Das für die Region zuständige US-Kommando Centcom teilte mit, ein Kampfflugzeug habe im Golf von Oman das unter der Flagge Panamas fahrende Schiff am Heck getroffen und den Antrieb lahmgelegt. Die Besatzung sei dabei nicht zu Schaden gekommen. Der Frachter habe wiederholte Warnungen ignoriert und versucht, die bestehende Seeblockade gegen den Iran zu durchbrechen, hieß es weiter.

Der Iran blockiert seit Beginn des Kriegs seinerseits die für den globalen Energiehandel wichtige Straße von Hormus. Dort wurde erneut ein Tanker attackiert, wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt meldete. Es sei ein Feuer ausgebrochen, die Besatzung sei aber in Sicherheit.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.