Die US-Professoren Robert E. Hall und Michael Woodford erhalten den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis. (AFP / JONATHAN NACKSTRAND)

Auf der Grundlage dieser Modelle könnten gut abgestimmte fiskal- und ⁠geldpolitische ⁠Maßnahmen die Ausschläge der ⁠Konjunktur verringern, hieß es. Dotiert ist die Auszeichnung mit umgerechnet rund einer Million Euro.

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften wird traditionell nach den anderen Nobelpreisen bekanntgegeben. Er geht als einziger der Preise nicht auf das Testament des schwedischen Industriellen und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Der Wirtschaftspreis wurde 1968 nachträglich gestiftet und 1969 erstmals vergeben. Deshalb nennt die Nobel-Stiftung ihn nicht offiziell Nobelpreis, sondern Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.