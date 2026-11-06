Weißes Haus

US-Präsident Trump im goldverzierten Oval Ofice. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Alex Brandon)

Trump sagte bei der Unterzeichnung eines entsprechenden Dekrets, damit werde es künftigen Präsidenten praktisch unmöglich gemacht, die Räume ohne Zustimmung des Kongresses erheblich umzugestalten.

Allerdings hat der Präsident selbst seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 dort weitreichende Veränderungen vorgenommen. Unter anderem ließ er das Oval Office mit goldenen Verzierungen versehen, den Rosengarten pflastern und den Ostflügel abreißen, auf dem derzeit ein Ballsaal entsteht. Gegen letztere Maßnahme gehen Denkmalschützer gerichtlich vor.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.