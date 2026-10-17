Weißes Haus

US-Präsident Trump hat bestimmte gegen Russland gerichtete Sanktionen per Dekret ausgesetzt. (AFP / BRENDAN SMIALOWSKI)

Sie sollten ursprünglich in wenigen Tagen in Kraft treten. Trump hatte das entsprechende Gesetz im September unterzeichnet. Es sah Zölle auf Waren aus Ländern vor, die weiterhin in großen Mengen Öl und Gas aus Russland beziehen. Ziel war es, die russischen Einnahmen aus Energieverkäufen zu verringern und dem Kreml damit die Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu erschweren.

Warum genau Trump die Wirtschaftssanktionen gestoppt hat, blieb offen. Das Weiße Haus teilte lediglich mit , die Maßnahme sei im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten.

Trump hatte dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj Anfang der Woche vorgeworfen, einem Ende des Kriegs im Wege zu stehen. Wenig später meldete die Ukraine, dass sie nur noch eingeschränkten Zugriff auf das Satellitennetzwerk Starlink habe, das für die Abwehr russischer Drohnenangriffe wichtig ist. Starlink gehört zum US-Konzern SpaceX.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.