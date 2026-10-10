Russischer Angriffskrieg

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Allison Robbert (Archivbild))

Bei dem gestrigen Austausch in Miami im US-Bundesstaat Florida sei es unter anderem um kurzfristige Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Winter in der Ukraine gegangen wie etwa die Stärkung der Energieinfrastruktur, schrieb Witkoff auf der Plattform X. Zudem hätten langfristige Vorkehrungen für die Sicherheit der Ukraine und Europas auf der Agenda gestanden. Ob die Unterredungen wie angekündigt heute fortgesetzt werden, teilte er nicht mit.

Auf amerikanischer Seite sind außer Witkoff der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, Vertreter des Nationalen Sicherheitsrats und des Finanzministeriums an den Gesprächen beteiligt. Auch eine europäische Delegation war nach Miami gereist.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.