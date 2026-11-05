Im US-Kapitol sitzen die beiden Kongresskammern - das Repräsentantenhaus und der Senat (picture alliance / dts-Agentur)

Durch die Erfolge der Demokraten kommt es zu einer Neujustierung der "Checks and Balances". Darunter versteht man die gegenseitige Kontrolle und die Verteilung der Macht von Regierung (Exekutive), Parlament (Legislative) und Rechtsprechung (Judikative) in den USA. Sobald der neue Kongress im Januar seine Arbeit aufnimmt, bedeutet das für Trump mehr Widerstand bei seinen Vorhaben.

Auswirkungen auf die Regierung

Blockade bei der Besetzung von wichtigen Ämtern: Da die Demokraten eine Mehrheit im Senat besitzen, kontrollieren sie die Bestätigung von Ministern, Botschaftern und vor allem Bundesrichtern. Für Präsident Trump wird es schwerer, konservative Kandidaten durchzusetzen.

Parlamentarische Kontrolle: Die Demokraten werden ihr Recht nutzen, parlamentarische Untersuchungen gegen die Regierung einzuleiten, Minister vorzuladen und die Einsicht in Dokumente einzufordern. Gemäß der Verfassung darf das Repräsentantenhaus auch Amtsenthebungsverfahren anstoßen. Im Senat braucht es für eine tatsächliche Enthebung aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Außenpolitik: Da die Möglichkeiten des Präsidenten in der Innenpolitik begrenzt werden, dürfte er erfahrungsgemäß stärker in der Außenpolitik handeln. Hier verfügt der Präsident über mehr Befugnisse, etwa in der Handels- und Zollpolitik.

Politik der "Executive Orders": Präsident Trump könnte wie bisher Anordnungen an die ihm unterstellten Bundesbehörden und Ministerien erteilen. Ein solcher Erlass tritt mit seiner Unterschrift in Kraft. Das Dekret regelt, wie geltende Gesetze ausgelegt und angewendet werden. Allerdings hat Trump nach Ansicht der Opposition und nach Urteilen von Richtern oftmals seine Befugnisse rechtswidrig ausgeweitet. Bis solche Fragen juristisch geklärt sind, können Monate vergehen. In der Zwischenzeit können die Dekrete vorläufig wirksam werden.

Auswirkungen auf die Gesetzgebung

Gesetzgeberischer Stillstand: Jedes neue Gesetz erfordert die Zustimmung beider Kammern des Kongresses und die Unterschrift des Präsidenten. Da die Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat eine Mehrheit haben, können sie Gesetzesvorhaben der Regierung blockieren.

Initiativen der Abgeordneten und Senatoren: Die Demokraten können nun eigene Gesetzesinitiativen einbringen – etwa zur Senkung von Lebenshaltungskosten oder zur Eindämmung von Trumps Migrationspolitik. Für viele Gesetzesvorhaben braucht es allerdings mehr als nur die einfache Mehrheit der Stimmen, sodass die Demokraten auf Stimmen der Republikaner angewiesen wären. Die Initiativen können außerdem am Veto des Präsidenten scheitern. Trotzdem dienen sie als wichtiges politisches Signal für die kommende Präsidentschaftswahl.

Sprecher des Repräsentantenhauses: Die Demokraten dürften mit ihrer Mehrheit einen neuen Sprecher bestimmen. Das Amt bringt großen Einfluss mit sich. Der Sprecher kontrolliert die Tagesordnung im Parlament und entscheidet, welche Gesetzentwürfe zur Abstimmung gestellt werden. Auch hat er großen Einfluss auf die Besetzung der Vorsitze der Ausschüsse und damit auf die politische Agenda.

Auswirkungen auf den Haushalt

Kürzung von Haushaltsmitteln: Das Budgetrecht liegt beim Kongress. Nun haben die Demokraten mehr Einfluss auf die Staatsausgaben. Sie können Kürzungen für aus ihrer Sicht umstrittene Projekte veranlassen und Verhandlungen darüber erzwingen.

Blockade bei Steuer- und Finanzreformen: Die fiskalpolitischen Vorhaben der US-Regierung wie eine Ausweitung der Steuersenkungen dürften auf Widerstand stoßen. Haushaltsentscheidungen erfordern nun umfangreiche Verhandlungen mit den Demokraten.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.