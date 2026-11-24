Die Linken-Politikerin Vanessa Emde (Jens Kalaene/dpa)

Die Rede ist auch von einem Vertrauensverlust. Die 45-Jährige hatte beispielsweise am Rande eines Linken-Parteitages Ende Oktober gegen die eigene Parteiführung demonstriert.

Die Personalie belastet seit Wochen die Regierungsbildung von Linken, Grünen und SPD in Berlin. Im Zentrum stehen Emdes Haltung im Nahostkonflikt und der Vorwurf des Antisemitismus. SPD-Landeschef Krach hatte den Ausschluss aus der Fraktion als eine Bedingung für das Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition genannt.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.