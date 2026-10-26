Vereinigte Arabische Emirate Strände nahe Dubai nach Ölverschmutzung offenbar infolge des Iran-Kriegs geschlossen

Vereinigte Arabische Emirate, Umm Al Quwain: Teile der Küste wurden wegen Ölverschmutzungen gesperrt. (AP / dpa / UGC)

Hintergrund ist offenbar der Angriff auf einen Öltanker im Iran-Krieg. Das Umweltministerium teilte mit, die Arbeiten, um die Verschmutzung zu begrenzen und betroffene Gegenden zu säubern, liefen. In den vergangenen Tagen hatten Anwohner bereits über starke Gerüche nach Benzin oder Gas geklagt.

Laut der niederländischen Organisation PAX, die zu Konflikt- und Umweltthemen forscht, stammt das Öl aus einem Tanker, der unter der Flagge Panamas fährt und zu einem Unternehmen mit Sitz in Taiwan gehört. Nach einem Angriff vor zwei Wochen sei an dem 330 Meter langen Schiff Öl ausgetreten. Der Ölteppich sei inzwischen etwa 90 Kilometer lang. Die emiratischen Küsten und Gewässer am Persischen Golf bieten vielen Vögeln und Meerestieren einen Lebensraum. In Korallenriffen, Mangroven und Seegraswiesen finden sie Schutz und Nahrung. Hier leben unter anderem Dugong-Seekühe, Delfine und Meeresschildkröten.

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Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.