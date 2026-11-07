Das Gremium vertritt die Interessen des akademischen Personals. Das Misstrauensvotum wurde mit 75 zu 50 Stimmen bei fünf Enthaltungen angenommen, fünf weitere Mitglieder gaben keine Stimme ab, wie die ”New York Times” berichtete. Es handle sich vor allem um einen symbolischen Schritt, denn absetzen könne das Gremium Uni-Präsident Michael Kotlikoff nicht. Der Fakultätssenat dringe aber darauf, dass die Universität ihren Umgang mit dem Problem sexueller Übergriffe auf dem Campus ändere. Man habe "kein Vertrauen in die Fähigkeit der zentralen Verwaltung, die andauernde Krise um sexuelle Übergriffe an der Cornell University wirksam zu bewältigen", zitiert die "New York Times" aus dem Votum.
New Yorks Generalstaatsanwältin untersucht Fall
Auslöser ist der Fall einer ehemaligen Studentin, die nur unter dem Pseudonym Jane Doe bekannt ist. Sie soll 2024 in einem Verbindungshaus von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Strafrechtliche Konsequenzen gab es zunächst nicht. Nach einer Zivilklage und wachsender öffentlicher Kritik wird der Fall inzwischen von New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James untersucht.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.