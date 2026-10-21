Die Debatte über ein flexibles Deutschlandticket für Gelegenheitsfahrer wurde vertragt. (picture alliance / dts-Agentur )

Wie mehrere Medien berichten, wurde das Thema von der Tagesordnung der Verkehrsministerkonferenz im bayerischen Hohenschwangau gestrichen. Die Idee war von Nordrhein-Westfalen und Hamburg eingebracht worden. Sie sieht vor, dass Gelegenheitsfahrer keine feste Gebühr für das Deutschlandticket bezahlen müssen, sondern Einzelfahrten über eine App abrechnen. Der reguläre Monatspreis des Deutschlandtickets soll dann als Kostenobergrenze gelten. Eine bundesweite Umsetzung ist offen, auch weil es in Bayern Skepsis bezüglich der Finanzierbarkeit gibt.

Die Verkehrsministerkonferenz wird morgen fortgesetzt. Auf dem Programm stehen die geplante Schienenmaut und das Niedrigwasser in Flüssen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.