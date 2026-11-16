Eine "Vulcan"- Rakete des US-Unternehmens United Launch Alliance auf dem Raumfahrtbahnhof Cape Canaveral (Archivbild) (picture alliance / newscom / JOE MARINO)

Nach dessen Angaben versagte die ⁠Rakete aus noch unbekanntem Grund rund zehn Minuten ⁠nach dem Abheben vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Dabei wurden 40 Satelliten für das Internet-Projekt "Leo" des Amazon-Konzerns zerstört, das als Konkurrenz zum Starlink-Netzwerk des Elon-Musk-Unternehmens SpaceX ausgebaut werden soll. Es ist die erste missglückte Mission der United Launch Alliance. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschafts-Unternehmen ‌von Boeing und Lockheed Martin.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.