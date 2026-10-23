Heute findet ein zweites Überprüfungsgespräch zwischen VW und IG Metall statt. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Das Management müsse den Vertrauensbruch rückgängig machen, sagte Verhandlungsführer Gröger anlässlich einer weiteren Gesprächsrunde mit den Arbeitgebern in Hannover. Das Unternehmen habe bis Ende Oktober Zeit, ansonsten könne ein Arbeitskampf vorbereitet werden. Volkswagen will Zehntausende Arbeitsplätze abbauen. Zudem steht der Fortbestand von vier Werken in Deutschland in Frage.

Bei der Gesprächsrunde wurde die Aufnahme von Tarifverhandlungen vereinbart. Sie sollen am 24. November in Emden beginnen. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.