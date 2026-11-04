Bundesaußenminister Wadephul (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Er sei zuversichtlich, dass es im Kongress wieder mehr Gespräche zwischen Demokraten und Republikanern geben werde, was man gemeinsam tun könne, um der Ukraine zu helfen, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Es gebe in beiden Parlamentskammern und in beiden Parteien überzeugte Unterstützer der Ukraine. Das Land verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen Angriffskrieg Russlands.

Die russische Regierung erwartet dagegen keine Veränderung der bisherigen Politik der US-Regierung. Kreml-Sprecher Peskow sagte, Donald Trump bleibe Präsident und man rechne fest damit, dass er auch seine Friedensbemühungen fortsetze. Trump hatte sich zuletzt wieder Positionen Moskaus angenähert.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.