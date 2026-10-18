Höchste Alarmstufe

Smog auf der indonesischen Insel Kalimantan. (AFP / AFAN ANUGERAH)

Für die südliche Region gelte Alarmstufe Drei, erklärte das Meteorologische Zentrum in Singapur. Betroffen von starker Luftverschmutzung und Smog sind neben Indonesien auch Malaysia, Singapur, die Philippinen und Osttimor. Schulen sind geschlossen, viele Flüge mussten gestrichen werden. Zehntausende Menschen leiden unter Atemwegsproblemen.

Indonesien kämpft seit Monaten gegen Wald- und Buschbrände, die hunderttausende Hektar Vegetation vernichtet haben. Zehntausende Helfer sind im Einsatz, um die Feuer zu bekämpfen.

In Indonesien kommt es in der Trockenzeit immer wieder zu Waldbränden. Zu den Ursachen gehören illegale Brandrodungen und das Abholzen des Urwalds. Das Klimaphänomen El Niño verschärft die Lage in diesem Jahr zusätzlich.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.