Das Welternährungsprogramm muss die Hilfen für den Gazastreifen kürzen. (imago / Anadolu Agency / Hassan Jedi)

Rund eine halbe Million Palästinenser erhält keine Unterstützung mehr, wie die UNO-Organisation mitteilte. Grund für die Kürzung seien Finanzierungslücken. Ab diesem Monat könne man nur noch etwa eine Million Menschen unterstützen. Für diese wurden die Lebensmittelrationen um die Hälfte reduziert. Auch warme Mahlzeiten könnten nun seltener verteilt werden.

Seit Oktober 2025 gilt im Gazastreifen eine Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas. Seitdem versorgt die Organisation die Bevölkerung mit Lebensmittelpaketen, Brot und Bargeld. Laut Vereinten Nationen leiden rund 67 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen unter Hunger.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.