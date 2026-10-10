Humanität

Welttag gegen die Todesstrafe: Internationale Initiative fordert mehr Humanität und Toleranz

Anlässlich des Welttags gegen die Todesstrafe hat ein internationales Bündnis für mehr Humanität und Toleranz gegenüber den Tätern geworben. Notwendig sei es, die strukturellen, sozialen und individuellen Umstände zu berücksichtigen, die dazu beigetragen hätten, dass Personen mit dem Gesetz in Konflikt gerieten.