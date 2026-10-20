Investitionsgipfel in Berlin

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, CDU (Fabian Sommer / dpa)

Die CDU-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, nach wie vor sei Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, habe als einziges G7-Land ein Triple-A-Rating und eine relativ geringe Verschuldung. Der Blick auf das Land dürfe manchmal etwas optimistischer sein, meinte die Ministerin.

Zusammenarbeit mit Nvidia zur Entwicklung von KI für die Industrie

Mit dem Treffen in Berlin sollen internationale Geldgeber für Investitionen in Deutschland gewonnen werden. Angereist sind etwa 200 Unternehmenschefs aus dem In- und Ausland. Neben Reiche nehmen auch Bundeskanzler Merz und Vizekanzler Klingbeil teil.

Gestern hatte die Bundesregierung eine Zusammenarbeit mit dem US-Chiphersteller Nvidia vereinbart. Ziel ist es, die Entwicklung moderner KI-Modelle für die industrielle Nutzung voranzutreiben.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.