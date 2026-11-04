Amerika hat gewählt (Getty Images / Anadolu / Selcuk Acar)

Laut der "AP Voter Poll" konnten demokratische Kandidaten bei den Midterms im Vergleich zum Wahljahr 2024 in wichtigen Wählergruppen deutlich Boden gutmachen. Eine Umfrage unter mehr als 100.000 Wählern in allen 50 Bundesstaaten zeigte demnach, dass vor allem junge Wähler einen Schwenk zu den Demokraten vollzogen haben. Landesweit gaben 7 von 10 Wählern unter 30 Jahren an, den demokratischen Kandidaten in ihrem lokalen Wahlkreis für das US-Repräsentantenhaus unterstützt zu haben.

Unterstützung für Demokraten von hispanischen und schwarzen Wählern

Weiter heißt es, hispanische Wähler, die 2024 den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump bevorzugt hatten, hätten in diesem Jahr zu den Demokraten tendiert. Gleiches gilt für schwarze Wähler – insbesondere schwarze Männer. Diese Verschiebung weg von den Republikanern führte bei der Wahl in Georgia dazu, dass Keisha Lance Bottoms als erste schwarze Frau zur Gouverneurin gewählt wurde

Viele Stimmen für die Demokraten kamen auch von Wählern, die als gemäßigt eingestuft werden. Sie monierten unter anderem, dass der Kongress nicht genug tue, um die Exekutive zu kontrollieren. Betont wurde insbesondere bei Wählern mit einem geringeren Einkommen (Haushaltseinkommen von unter 50.000 US-Dollar im Jahr) auch, dass man aufgrund der hohen Inflation zumindest "moderate" Härten erlebe und dies für das Votum "entscheidend" gewesen sei.

Große Unzufriedenheit mit der Trump-Regierung

Laut Voter Poll zeigten sich allgemein drei Viertel der Menschen angesichts der jüngsten Entwicklungen in den USA "wütend" oder "unzufrieden". Missfallen äußerten sie darüber, dass Trumps Vermögen seit Beginn seiner zweiten Amtszeit massiv gewachsen ist, während sie sich um ihr wirtschaftliches Überleben sorgen müssen.

Missfallen bei den Wählern erregte zudem das harte Vorgehen gegen Migranten. Auch das Versprechen, die USA aus militärischen Auseinandersetzungen herauszuhalten, hielt Trump nicht ein. Viele sahen in der Abstimmung eine Gelegenheit, der Regierung einen Denkzettel zu verpassen.

Die Erhebungen führte das Institut SSRS durch. Auftraggeber war ein Konsortium von US-Medien, zu dem große Fernsehsender und die Nachrichtenagentur AP gehören.

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Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.