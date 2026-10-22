Ministerpräsidentenkonferenz

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) (dpa / Christophe Gateau)

Der CDU-Politiker sagte in Berlin, die Energiekosten seien für viele zu einer enormen Belastung geworden. Bezahlbarer Strom sei nicht nur eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, sondern auch eine Entlastung für die Menschen im Alltag. Jetzt komme es darauf an, dieses Versprechen aus dem Koalitionsvertrag vollständig einzulösen, so Wüst. Das helfe auch dabei, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Bisher wurde die Stromsteuer nur für die Industrie, das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft redzuiert - nicht aber für private Haushalte und alle Unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.