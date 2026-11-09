Zerstörungen der Reichsprogromnacht: Wie in vielen Städten in Deutschland und Österreich brannte auch im bayerischen Bamberg Anfang November 1938 die Synagoge. (IMAGO / UIG)

In vielen Städten sollen Gedenksteine, sogenannte Stolpersteine, vor den letzten Wohnorten der NS-Opfer gereinigt werden. Am Nachmittag besuchen Bundeskanzler Merz, Bayerns Ministerpräsident Söder und die bayerische Landtagspräsidentin Aigner eine Synagoge in München. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 brannten die Nazis deutschlandweit Synagogen nieder, misshandelten und töteten Juden und verwüsteten ihre Wohnungen und Geschäfte.

An den Tag des Mauerfalls wird unter anderem mit einer Veranstaltung an der Gedenkstätte Berliner Mauer erinnert. Neben Wortbeiträgen soll dort eine Andacht für die getöteten Mauerflüchtlinge gehalten werden. Am 9. November 1989 waren nach Massendemonstrationen überraschend die Grenzen zwischen der DDR und der BRD geöffnet worden. Zehntausende strömten noch am selben Abend in Berlin von Ost nach West. Etwa ein Jahr später folgte die Wiedervereinigung.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.