Polizisten drängen Demonstranten in Köln ab (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

So wurden etwa aus Köln, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Bremen während oder im Nachgang der Demonstrationen Ausschreitungen gemeldet. Hier kam es nach Polizeiangaben zu Angriffen auf Sicherheitskräfte, außerdem wurde Pyrotechnik gezündet. In mehreren Städten ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor.

Aufruf zu friedlichem Protest

Zu den Protesten aufgerufen hatte die Initiative "Gen Z regelt". Sie fordert mehr Geld für Schulen, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, soziale Gerechtigkeit und für mehr Klimaschutz. Eine Wehrpflicht lehnt sie ab. Reportern zufolge gab es auf mehreren Kundgebungen auch pro-palästinensische Solidaritätsbekundungen.

Die Organisatoren riefen zu friedlichem Protest auf. Einige Geschäfte hatten dennoch geschlossen, weil die Betreiber - ähnlich wie zuletzt in Frankreich - Vandalismus und Plünderungen fürchten. Die Polizei ist landesweit mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Veranstalter kritisieren Diskussion über mögliche Gewalt

Eine der Sprecherinnen der Initiative, Dinter, sagte vor der Aktion im Deutschlandfunk , die Generation Z habe das Gefühl, dass auf ihre Zukunft keine Rücksicht genommen werde und Politiker ihr nicht zuhörten. Sie wies Warnungen etwa der Sicherheitsbehörden vor einer Unterwanderung der Proteste zurück. Es werde Stimmung gemacht und mit einem Gewaltnarrativ versucht, von den Forderungen abzulenken, erklärte sie.

"GenZ regelt!" versteht sich als unabhängiger, überparteilicher und loser Zusammenschluss junger Menschen, die sich "für unsere Jugend und für unsere Zukunft" stark machen, heißt es in einer Erklärung. Die Co-Organisatorin der Berliner Demo, Schwab, sagte, Azubis, Schülerinnen, Schüler und Studierende hätten sich über Social Media zusammengefunden, "weil wir es satt haben, dass der Jugend nicht zugehört wird". Der Initiative wurde zuletzt Intransparenz vorgeworfen. Die Bundesschülerkonferenz distanzierte sich deshalb von den Protestaufrufen.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.