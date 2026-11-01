Bundesweite Jugendproteste

Teilnehmer der "Gen Z regelt"-Demo vor dem Brandenburger Tor (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Nach Angaben der Organisatoren versammelten sich etwa 120.000 Demonstranten in mehr als 30 Städten. Sie forderten mehr Geld für Schulen, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Reporter berichteten, dass sich Extremisten und Randalierer gezielt unter die friedlichen Demonstranten gemischt hätten. Einige Kundgebungen wurden gestoppt und aufgelöst.

Krawalle in Frankfurt am Main und Köln

Vor allem in Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin und Köln kam es am Abend nach den Demonstrationen zu Ausschreitungen und Gewalt. Beamte wurden mit Gegenständen und Pyrotechnik beworfen. Wasserwerfer kamen zum Einsatz. In der Frankfurter Innenstadt schlugen Randalierer Schaufensterscheiben ein und plünderten Geschäfte. Hessens Innenminister Poseck von der CDU kündigte an, Straftaten konsequent zu verfolgen.

Der Kölner Polizeipräsident Johannes Hermanns sagte, es sei "traurig und trifft mich sehr, dass junge Menschen, die friedlich für ihre Zukunft demonstrieren wollten, heute von Extremisten unterwandert wurden, die nichts anderes als Gewalt im Sinn hatten".

Der Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, sagte der "Rheinischen Post": "Die Proteste der Gen Z haben sich als sehr friedlich rausgestellt." Nach dem Ende der eigentlichen Veranstaltungen habe sich die Lage jedoch in einigen Städten zugespitzt. Sicherheitsbehörden hatten im Vorfeld vor einer Unterwanderung der Proteste etwa durch gewaltbereite Kräfte gewarnt.

Gen Z regelt distanziert sich von Gewalt und ruft zu weiteren Protesten auf

Die Organisatoren der Kundgebungen hatten ausdrücklich zu einem Protest ohne jegliche Gewalt aufgerufen. Die Initiative distanzierte sich am Samstagabend auf Instagram von "jeglicher Form der Gewalt sowie von gewalttätigen Handlungen anderer Gruppen oder Einzelpersonen". "Gen Z regelt" stehe für friedlichen Protest, demokratische Werte und das Recht auf freie Meinungsäußerung. "GenZ" ist ein Begriff für die Altersgruppe der heute 14- bis 29-Jährigen.

Die Initiative rief zu weiteren Demonstrationen am 14. November auf und kündigte an, sich auch an den europaweiten Protesten am 20. November zu beteiligen. Für diesen Tag hat ein breites Bündnis zu einem Internationalen Jugendstreiktag aufgerufen, darunter die Bundesschülerkonferenz.

CDU-Generalsekretärin: Demonstrationen waren perfekter Deckmantel für Gewalt

CDU-Generalsekretärin Hoppermann hat die Krawalle nach Jugend-Demonstrationen in mehreren deutschen Städten verurteilt: Es sei traurig, dass friedlicher Protest teilweise kaum mehr möglich sei. Für einige sei es der perfekte Deckmantel für Gewalt und Ausschreitungen gewesen.

Der hessische Ministerpräsident Rhein, CDU, sagte, wer sich so verhalte, wie die Angreifer in der Innenstadt von Frankfurt am Main, stelle sich außerhalb der Gesellschaft.

SPD fordert Bildungsgipfel

Der parlamentarische Geschäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion, Wiese, forderte,die Ausschreitungen rund um die „Gen Z regelt“-Proteste dürften die Anliegen junger Menschen nicht überschatten. Die meisten jungen Menschen seien friedlich auf die Straße gegangen. Die Sorgen vor der eigenen Zukunft seien ernst zu nehmen, sagte Wiese der "Rheinischen Post". "Gerade bei der Frage von fehlender Chancen- und Bildungsgerechtigkeit muss die Politik handeln."

Die SPD im Bundestag forderte angesichts der Jugendproteste einen nationalen Bildungsgipfel. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Schmidt sagte, das Recht auf eine gute Bildung und Ausbildung sei ein Schwerpunkt der Demonstrationen gewesen. Deutschland brauche einen Bildungsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen, bei dem nicht Zuständigkeiten hin- und hergeschoben würden. Schmidt forderte Bundesbildungsministerin Prien von der CDU auf, eine entsprechende Initiative zu starten.

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Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.