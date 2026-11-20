Pistorius hatte kürzlich Kritik Colbys an ukrainischen Langstreckenangriffen auf russisches Gebiet als - Zitat - "ziemlich dumm" bezeichnet. Dazu sagte der SPD-Politiker nun, er habe seine Wortwahl schon kurz nach seiner Äußerung nicht passend gefunden. Deswegen habe er sich bei Colby bereits per Telefon persönlich entschuldigt. Dabei habe er aber auch noch einmal deutlich gemacht, dass die beiden Regierungen bei dem Thema unterschiedliche Auffassungen verträten.
Der US-Verteidigungsstaatssekretär Colby hatte am Dienstag bei einem Treffen der Ukraine-Unterstützer in Brüssel ukrainische Attacken weit hinter der Grenze Russlands als kontraproduktiv kritisiert. Pistorius, aber auch NATO-Generalsekretär Rutte und die britische Regierung hatten dagegen argumentiert, kritikwürdig seien vielmehr die russischen Angriffe gegen die ukrainische Bevölkerung und Infrastruktur.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.