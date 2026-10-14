Tabaksteuer

2003 lag der durchschnittliche Preis für eine Packung bekannter Markenzigaretten in Deutschland bei rund 3 Euro. (Imago | Imagebroker)

2030 könnte eine Packung Zigaretten rund vier Euro mehr kosten als derzeit. Der durchschnittliche Packungspreis betrug im Sommer 8,05 Euro. Für kommendes Jahr wird ein Durchschnittspreis von 9,10 Euro für eine 20er-Packung prognostiziert. 2028 werden es nach einer weiteren Steueranhebung 9,91 Euro sein, 2029 10,81 Euro und 2030 schließlich 11,78 Euro. Markenzigaretten könnten bis zu 14 Euro kosten, derzeit liegt ihr Preis unter 10 Euro. - 2003 lag der durchschnittliche Preis für eine Packung bekannter Markenzigaretten in Deutschland bei rund 3 Euro.

Der Finanzausschuss des Bundestags stimmte heute über die Gesetzesnovelle ab, die steigende Tabaksteuern vorsieht. Die Zustimmung gilt als sehr wahrscheinlich. Morgen soll das Plenum der Volksvertretung grünes Licht geben. Der Bundesrat könnte am Freitag Einspruch einlegen, das aber gilt als so gut wie ausgeschlossen.

Deutlich teurer wird es auch für Nutzer von Feinschnitt, also selbstgedrehten Zigaretten

Der Verband der deutschen Rauchtabakindustrie warnt vor den Folgen. Wenn klassische Zigarettenpackungen zuletzt teurer geworden seien, seien viele auf Feinschnitt ausgewichen, heißt es. Nun werde aber auch Feinschnitt viel teurer und der Preisabstand zu Zigarettenpackungen geringer. Viele Raucher würden deshalb nicht mehr von legalen Zigaretten auf Feinschnitt umsteigen, sondern auf illegale Zigaretten, prognostizierte der Verband. Legale Firmen verlören dann Kunden und der Fiskus Steuerzahler. Auch der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) geht davon aus, dass viele Verbraucher auf den Schwarzmarkt ausweichen oder im Ausland einkaufen werden. Die erwarteten Mehreinnahmen durch die Steuer seien "Luftschlösser".

Aktuell ist eine 30-Gramm-Packung Feinschnitt für 6 bis 8 Euro zu haben, sie enthält etwa doppelt so viel Tabak wie in einer vorgefertigten 20er-Zigarettenpackung. Einer Statistik zufolge könnte der gewichtete durchschnittliche Kleinverkaufspreis nach gut acht Euro im kommenden Jahr auf mehr als 12 Euro im Jahr 2030 ansteigen.

Auch Zigarren, Zigarillos und Wasserpfeifen-Tabak

Teurer werden auch Zigarren, Zigarillos und Wasserpfeifen-Tabak - bei diesen Produkten geht es aber weniger stark nach oben.

Die Bundesregierung begründet das Vorhaben mit knappen Kassen - das sei ein notwendiger Schritt zur Konsolidierung des Haushalts. Außerdem diene es dem Schutz der öffentlichen Gesundheit. Im vergangenen Jahr nahm der Fiskus 17,6 Milliarden Euro an Tabaksteuern ein. 2027 werde die Steueranhebung 1,5 Milliarden Euro mehr einbringen, heißt es vom Bundesfinanzministerium. Die Steuermehreinnahmen werden der Prognose zufolge Jahr für Jahr steigen, 2030 sollen sie bei 4,5 Milliarden Euro liegen.



Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.