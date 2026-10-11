Bevölkerung

Vergangenes Jahr kamen in Sachsen-Anhalt so wenige Kinder zur Welt wie nie zuvor seit der Wiedervereinigung. (dpa / picture alliance / Jens Wolf)

Bei der Arbeiterwohlfahrt werden zunächst befristete Verträge teils nicht verlängert. Da diese Maßnahme vermutlich nicht überall ausreicht, sind auch Kündigungen nicht ausgeschlossen, wie ein AWO-Sprecher erklärte. Das Bistum Magdeburg berichtet für einen Teil seiner Einrichtungen von fünf bis 20 freien Plätzen je Kita. Zwei Einrichtungen wurden zuletzt geschlossen. Nach Angaben einer Sprecherin des Bistums gab es außerdem Anpassungen von Öffnungszeiten, um Randbetreuungszeiten zu verkürzen, und Zusammenlegungen von Betreuungsgruppen.

Am 1. März waren laut dem Statistischen Landesamt rund 20.800 Personen in den etwa 1.800 Kindertageseinrichtungen tätig. Das sind vier Prozent weniger als im Vorjahr. Seit 2017 werden in Sachsen-Anhalt Jahr für Jahr weniger Kinder geboren. 2025 gab es nur noch circa 12.000 Geburten. Damit kamen so wenige Kinder zur Welt wie nie zuvor seit der Wiedervereinigung. Durch Migration können die Zahlen nicht aufgefangen werden. In den meisten Teilen Deutschlands herrscht indes massiver Platz- und Personalmangel in Kindergärten.

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Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.