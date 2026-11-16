Drohnen und Raketen könnten künftig selbstständig Ziele angreifen – ohne dass ein Mensch den Schuss auslöst. (dpa / Chris Ryding )

Im Fokus stehen autonome Waffensysteme , die selbstständig Ziele auswählen und Menschen töten können. Deutschland und andere Länder sowie Menschenrechtsorganisationen fordern ein Verbot von solchen Systemen, sofern sie vollständig der menschlichen Kontrolle entzogen sind. Das bedeutet etwa, dass eine Drohne oder Rakete nicht nur Ziele nach Algorithmen selbst sucht und verfolgt, sondern auch ohne menschliche Kontrolle einen Angriff auslöst.

Kriege dürften künftig nicht von Maschinen geführt werden , sagte die Präsidentin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Spoljaric, in Genf. Sie widersprach Befürwortern der neuen Kriegstechnologien, die von humaneren und präziseren Waffen sprechen. Stattdessen sei durch autonome Waffen wahllose Zerstörung zu befürchten.

Widerstand von USA und Russland

Die USA, Russland und andere Staaten, die an solchen Waffen arbeiten, sind gegen ein Verbot. Die Entscheidungen der 128 Vertragsstaaten des UNO-Waffenübereinkommens (CCW) von 1980 werden aber immer einstimmig getroffen. Möglich wäre, dass sie zwar ein Verhandlungsmandat für ein Übereinkommen beschließen, aber offen lassen, ob dies rechtsverbindlich sein soll.

Die Entscheidung der 128 Vertragsstaaten wird am Freitag erwartet. Die Ausarbeitung eines Rahmenvertrags dürfte dann etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen. KI kommt bereits jetzt in Kriegen zum Einsatz, etwa bei der Steuerung von Drohnen und Militärflugzeugen oder bei der Abwehr von Raketen.

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Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.