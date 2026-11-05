Rechtsextremismus

Eine Stele mit den Namen der Opfer. (picture alliance / dpa / Swen Pförtner)

Es gebe noch immer Lücken, sagte Jörg Buschmann vom Chemnitzer Dokumentationszentrums zum NSU-Komplex dem EPD. Dazu zähle, dass nur wenige Unterstützer des NSU zur Rechenschaft gezogen worden seien. Zunächst habe die Polizei gegen mehr als 100 Personen ermittelt. Größtenteils seien die Verfahren eingestellt worden. Zudem gebe noch Fragen zur Verantwortung des Verfassungsschutzes. Offen sei auch, wie die Terroristen ihre Opfer ausgesucht hätten. Der Bundestag will am Vormittag über die Geschehnisse und deren Folgen beraten.

Der NSU existierte von 1998 bis 2011. Ihm werden neun rassistisch motivierte Morde zugeschrieben und ein Mord an einer Polizistin ohne Migrationsgeschichte. Hinzu kommen Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle. Die Terrorzelle bestand aus zwei Männern, die tot aufgefunden wurden, und einer Frau. Sie befindet sich in Haft. Die drei hatten Jahre lang in Chemnitz und Zwickau im Untergrund gelebt.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.