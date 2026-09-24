Antisemitismus-Debatte
150 Berliner Juden stellen sich in offenem Brief hinter Linke

In der Debatte um Antisemitismusvorwürfe haben sich 150 Berliner Jüdinnen und Juden in einem offenen Brief hinter die Linkspartei in der Hauptstadt gestellt.

    Ein Teilnehmer trägt eine Kippa mit Davidstern auf der Kundgebung zum Europäischen Jüdischen Jugendkongress.
    Berlin: Jüdische Bürger stellen sich in einem offenen Brief hinter Linkspartei. (Hannes P Albert/dpa)
    Darin heißt es, die Unterzeichnenden wollten der Darstellung widersprechen, dass die Linke gefährlich für Juden sei. Steigende Mieten, prekäre Beschäftigung und ein überlastetes Sozialsystem erzeugten genau die gesellschaftlichen Spannungen, die auch den Judenhass förderten. Sie sprachen sich für eine rot-grün-rote Koalition in Berlin aus. Zu den Unterzeichnenden gehören unter anderem bekannte Künstler, Publizisten und Historiker.
    Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.