Antisemitismus-Debatte

Darin heißt es, die Unterzeichnenden wollten der Darstellung widersprechen, dass die Linke gefährlich für Juden sei. Steigende Mieten, prekäre Beschäftigung und ein überlastetes Sozialsystem erzeugten genau die gesellschaftlichen Spannungen, die auch den Judenhass förderten. Sie sprachen sich für eine rot-grün-rote Koalition in Berlin aus. Zu den Unterzeichnenden gehören unter anderem bekannte Künstler, Publizisten und Historiker.
Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.