Nach Angaben von Rettungskräften wurden 50 Menschen getötet und rund 60 weitere verletzt. Der Angriff ereignete sich gestern Nachmittag in der Stadt Kyauktaw im westlichen Bundesstaat Rakhine. Lokale Medien berichten, ein Kampfflugzeug habe den Bereich um den Markt und eine nahegelegene Brücke unter Beschuss genommen.
Im Teilstaat Rakhine kämpft die Rebellenorganisation Arakan-Armee für mehr Autonomie. Die in Myanmar regierende Junta reagiert zunehmend mit Luftangriffen auf die zivile Infrastruktur.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.