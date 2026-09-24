UNO
80 Staaten verurteilen Angriffe des Irans und der Huthi

Bei den Vereinten Nationen in New York haben 80 Staaten in einer gemeinsamen Stellungnahme den Iran und die Huthi-Miliz verurteilt.

    Der Außenminister von Bahrain, Sajani, steht neben der EU-Außenbeauftragten Kallas und spricht in ein Mikrofon mit dem Logo der Vereinten Nationen.
    Der Außenminister von Bahrain, Sajani, (l.) und die EU-Außenbeauftragte Kallas am Rande der UNO-Generalversammlung in New York (Michael Kappeler / dpa)
    Auch Deutschland, in Person von Bundesaußenminister Wadephul, und die EU-Außenbeauftragte Kallas unterstützten die Erklärung.
    Darin heißt es, das iranische Vorgehen bedrohe die internationale Sicherheit sowie die freie Schifffahrt. Die für den internationalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus müsse vollständig geöffnet werden. Der Vorstoß der Huthi in Richtung der Meerenge Bab al-Mandab werde die Gefahren für die internationale maritime Sicherheit und den globalen Handel noch weiter verstärken. Die unterzeichnenden Staaten verurteilten auch die Angriffe der pro-iranischen Miliz auf Saudi-Arabien.
    Verlesen wurde die Erklärung von Bahrains Außenminister al-Sajani.
    Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.