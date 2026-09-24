Auch Deutschland, in Person von Bundesaußenminister Wadephul, und die EU-Außenbeauftragte Kallas unterstützten die Erklärung.
Darin heißt es, das iranische Vorgehen bedrohe die internationale Sicherheit sowie die freie Schifffahrt. Die für den internationalen Ölhandel wichtige Straße von Hormus müsse vollständig geöffnet werden. Der Vorstoß der Huthi in Richtung der Meerenge Bab al-Mandab werde die Gefahren für die internationale maritime Sicherheit und den globalen Handel noch weiter verstärken. Die unterzeichnenden Staaten verurteilten auch die Angriffe der pro-iranischen Miliz auf Saudi-Arabien.
Verlesen wurde die Erklärung von Bahrains Außenminister al-Sajani.
Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.