Vorfall im September

Hackerangriff auf E-Mail-Konten der AfD (Christoph Reichwein/dpa)

Die aktuelle Korrespondenz des AfD-Bundesverbands sei nicht betroffen gewesen, betonte der Sprecher.

Unbekannte hatten Medienberichten zufolge im Internet mehr als 400.000 AfD-Mails veröffentlicht - darunter Nachrichten des ehemaligen Parteichefs Gauland sowie der Bundesgeschäftsstelle. Ob sie authentisch sind, ist unklar. Das gilt auch für E-Mails, über die die TAZ berichtet. Darin sollen AfD-Mitglieder rechtsextreme und antisemitische Äußerungen getätigt haben.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.