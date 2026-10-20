Vorfall im September
AfD bestätigt Hackerangriff auf E-Mail-Konten der Partei

Die AfD hat einen Hackerangriff auf E-Mailkonten der Partei bestätigt. Ein Sprecher teilte mit, im September sei es bei einem digitalen Dienstleister zu einem Vorfall gekommen. Dabei seien Daten aus seit Jahren kaum genutzten Mail-Postfächern kopiert worden.

    Aufsteller mit dem Schriftzug "Alternative für Deutschland" und dem Logo der AfD.
    Hackerangriff auf E-Mail-Konten der AfD (Christoph Reichwein/dpa)
    Die aktuelle Korrespondenz des AfD-Bundesverbands sei nicht betroffen gewesen, betonte der Sprecher.
    Unbekannte hatten Medienberichten zufolge im Internet mehr als 400.000 AfD-Mails veröffentlicht - darunter Nachrichten des ehemaligen Parteichefs Gauland sowie der Bundesgeschäftsstelle. Ob sie authentisch sind, ist unklar. Das gilt auch für E-Mails, über die die TAZ berichtet. Darin sollen AfD-Mitglieder rechtsextreme und antisemitische Äußerungen getätigt haben.
    Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.