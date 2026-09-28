Nach dem Einschlag einer russischen Drohne ist im Gebäude der Akademie der Wissenschaften in Kiew ein Feuer ausgebrochen. (Friedemann Kohler / dpa)

Mindestens ein Mensch wurde getötet, wie der ukrainische Präsident Selenskyj mitteilte. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden. Videos in Onlinediensten zeigten dichten Rauch, der aus den Fenstern des Gebäudes drang, während die Feuerwehr versuchte, die Flammen zu löschen. Auf der Straße vor dem Gebäudekomplex brannten mehrere Autos. Laut Selenskyj wurde auch eine Klinik getroffen. Zu möglichen Opfern äußerte er sich nicht.

In anderen Landesteilen gab es ebenfalls russische Angriffe, unter anderem in der Stadt Dnipro im Zentrum der Ukraine. Dort wurde ein Bürogebäude getroffen. Nach Angaben der Behörden vor Ort wurden mindestens vier Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.