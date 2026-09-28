Philipp Amthor (CDU). (Archivbild) (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Der CDU-Politiker lässt einen Strandkorb aus seinem Büro im Bundeskanzleramt zurück nach Mecklenburg-Vorpommern bringen. Er nehme die an ihn gerichtete Kritik sehr ernst und habe es deshalb so entschieden, sagte ein Regierungssprecher. Amthor waren Überheblichkeit und "spätrömische Dekadenz" vorgeworfen worden. Vor allem in den Sozialen Medien sorgten Bilder einer ZDF-Dokumentation über die CDU für Spott und Kritik.

Amthor hatte sich dabei filmen lassen, wie er die Anlieferung eines Strandkorbs beobachtet und diesen auf den Balkon seines neuen großräumigen Büros im Kanzleramt bringen lässt. Für Amthor bedeute der Strandkorb Verbundenheit mit seiner Heimat, führte der Regierungssprecher aus. Amthor habe ihn privat gekauft und sowohl Anlieferung als auch Aufbau selbst bezahlt.

"Augustus Intelligence"-Affäre brachte Amthor vor 6 Jahren in Schwierigkeiten

Amthor ist seit Ende Juli Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit im Kanzleramt. Zuvor war er Digital-Staatssekretär. Amthor gilt als Merz-Vertrauter. Er stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, wo Strandkörbe die Strände an der Ostseeküste säumen.

Bereits 2020 war der 33-jährige Bundestagsabgeordnete wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für das US-amerikanische IT-Unternehmen "Augustus Intelligence" in die Kritik geraten. Er hatte sich für die Firma eingesetzt und dafür im Gegenzug Aktienoptionen erhalten. Amthor selbst bezeichnete dies im Nachhinein als Fehler und erklärte, diese und andere Nebentätigkeiten beendet zu haben. Amthor zog sich wegen der Affäre teilweise von politischen Aufgaben zurück - unter anderem verzichtete er auf eine Kandidatur für den Vorsitz seines Landesverbands MV. Nach der jüngsten Wahlniederlage der CDU, die den Einzug in das Landesparlament in Schwerin verfehlte, übernahm Amthor den Landesvorsitz nun vorerst kommissarisch.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.