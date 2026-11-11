US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (IMAGO / ZUMA Press / Matt Kaminsky)

Hegseth sollte wegen seiner Amtsführung und seines Umgangs mit dem Iran-Krieg aus dem Amt entfernt werden.

Nach den Verlusten bei den Zwischenwahlen hatte es innerhalb der republikanischen Partei Debatten über die Politik der Regierung von Präsident Trump gegeben. Viele Republikaner machten den Iran-Krieg und den darauf folgenden Anstieg der Benzinpreise für die Wahlniederlage verantwortlich.

Trump hatte Hegseth verteidigt und behauptet, dieser habe zwei Kriege gewonnen. Zugleich beschimpfte er den Abgeordneten Massie.

Mit der Abstimmung gewinnt Hegseth vorerst Zeit. Die Demokraten übernehmen nach ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr die Kontrolle ‌über ‌den Kongress. Sie könnten dann einen neuen Versuch unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.