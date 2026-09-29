Schiffe auf dem Meer in der Straße von Hormus (IMAGO / Xinhua)

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Berufung auf den Energie-Datenanbieter Vortexa, derzeit würden dort wieder etwa 80 Prozent der Rohölmenge verglichen mit dem Vorkriegsniveau transportiert. Auch der Datenanbieter Kpler berichtet von einer Erholung der Ölexporte am Golf. Laut DPA ist dies auf eine sogenannte Shuttle-Flotte der USA zurückzuführen, die Tanker schützen, die in der Meerenge hin- und herfahren.

Nach Angriffen der USA und Israels hatte der Iran die Schifffahrt durch die Straße von Hormus stark eingeschränkt. Die USA verhängten eine Seeblockade gegen iranische Häfen.

Unterdessen nahm ​Saudi-Arabien seine Ölexporte vom Hafen ‌Yanbu am ⁠Roten Meer wieder auf, nachdem die Ost-West-Pipeline wieder in Betrieb genommen worden war. Die wichtige Leitung musste nach Drohnenangriffen am 11. September geschlossen und repariert werden.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.