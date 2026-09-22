Der Anteil der Elektro-Autos bei den Neuzulassungen in der EU ist letztes Jahr auf ein Rekordniveau gestiegen. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Pkw mit reinem Elektroantrieb kamen auf 17,3 Prozent an allen Neuzulassungen, wie das Statistische Bundesamt nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Damit sei gut jeder sechste neu zugelassene Wagen in der EU ein E-Auto gewesen.

Deutschland lag mit 19 Prozent leicht über dem Durchschnitt, aber deutlich hinter einigen anderen Ländern. Am höchsten war der Anteil der Elektroautos in Dänemark mit knapp 68 Prozent, am geringsten in Kroatien mit knapp zwei Prozent.

Der Anteil reiner Elektro-Autos an den jährlichen Neuzulassungen in der EU ist binnen zehn Jahren deutlich gestiegen - 2015 lag er erst bei 0,4 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.