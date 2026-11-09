Katharina von Schnurbein (IMAGO / Metodi Popow)

Von Schnurbein sagte im ZDF, sie überlegten, ob sie den Davidstern tragen sollten oder ihn lieber unter den Pullover täten. Das sei inakzeptabel, auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Deutschland müsse eine Vorreiterrolle im Kampf gegen Antisemitismus einnehmen.

Von Schnurbein äußerte sich zum heutigen Jahrestag der sogenannten Reichspogromnacht. Dabei gingen die Nationalsozialisten vom 9. auf den 10. November 1938 gemeinsam mit Sympathisanten in der Bevölkerung zur offenen Gewalt gegen jüdische Bürger über. Hunderte wurden ermordet. Vielerorts wurden Synagogen, Geschäfte und Wohnungen zerstört. In Deutschland wird heute mit zahlreichen Veranstaltungen an die Pogrome erinnert.

Auch das Internationale Auschwitz-Komitee warnt vor einer Zunahme des Antisemitismus in Deutschland. Die Präsidentin des Komitees, Umlauf, sagte in München, für die Überlebenden der Konzentrations- und Vernichtungslager und ihre Familien sei der diesjährige 9. November ein Gedenktag, der mehr in die Dunkelheit der Vergangenheit als in eine hoffnungsvolle Zukunft weise. Zu aggressiv und laut gebärdeten sich mittlerweile Antisemiten von rechts und links.

Heute ist außerdem der Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 1989. An diesen Tag wird unter anderem mit einer Veranstaltung an der Gedenkstätte Berliner Mauer erinnert.

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Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.