Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gerät im Wahlkampf unter Druck. (IMAGO / ANI News)

Das berichtet das US-Magazin "The Atlantic" unter Berufung unter anderem auf Regierungsvertreter in Israel und Ägypten sowie auf Vertreter in den USA und Europa. Demnach reiste weniger als zwei Wochen vor dem 7. Oktober Ägyptens Geheimdienstchef Kamel nach Israel. Seine Botschaft sei gewesen, dass sich das Fenster schließe, um eine Katastrophe abzuwenden. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu wies den Bericht als falsch zurück.

Vor etwa drei Wochen hatte die israelische Zeitung "Haaretz" gemeldet, dass Israels Regierung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vor einem möglichen Hamas-Überfall gewarnt worden sei. Netanjahu kündigte wegen des Berichts eine Verleumdungsklage gegen die Zeitung an.

In Israel wird am 27. Oktober ein neues Parlament gewählt.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.