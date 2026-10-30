Automobilbranche

Der Gewinn bei Audi bricht deutlich ein. (Daniel Löb/dpa)

Zu Audi gehören neben der Kernmarke auch Lamborghini, Bentley und Ducati.

Am Nachmittag trifft sich der Aufsichtsrat von Audi zu einer außerplanmäßigen Sitzung. Ein Thema dürfte dabei der umstrittene Auftritt von Vorstandschef Döllner auf einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Trump sein.

Gestern hatte der Mutterkonzern für das dritte Quartal einen Milliardenverlust gemeldet. Laut VW lag das Ergebnis nach Steuern in den Monaten Juli bis September bei minus 5,82 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal lag der Fehlbetrag bei rund 1,07 Milliarden Euro. Besonders stark schlägt eine Abschreibung von 6,4 Milliarden Euro auf das Tochterunternehmen Porsche zu Buche. Die Marke steckt schon länger in der Krise, insbesondere durch den Einbruch im China-Geschäft und die US-Zollpolitik.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.