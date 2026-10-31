Ukrainekrieg

Wera und Sascha gehören zu den Menschen, die sich entschieden haben, die ukrainische Frontstadt Oleschky zu verlassen. Sie wollen ein neues Leben in dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet Mykolajiw anfangen. (picture alliance / dpa / Ulf Mauder)

Ihre genaue Zahl blieb zunächst unklar. Die zuletzt noch knapp 2.000 Bewohner hatten ihr Ziel frei wählen können: entweder der von der Kiewer Regierung kontrollierte Teil der Ukraine oder Russland beziehungsweise die von den russischen Invasoren besetzten Gebiete. Wer sich für die Ukraine entschied, wurde gemäß der Vereinbarung zunächst nach Russland und dann über Belarus schließlich dorthin gebracht. Die Evakuierung von Oleschky hatte gestern begonnen. Sie wurde im Rahmen einer Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in der Region möglich.

Es ist das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass Menschen aus einer abgeriegelten Frontstadt unter einer Waffenruhe evakuiert werden und Hilfsgüter erhalten.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.