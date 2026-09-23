Mittlerer Osten

Außenminister Wadephul bei der UNO-Generaldebatte in New York (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Es sei am Iran, sich konstruktiv an den Verhandlungen zu beteiligen und den Würgegriff zu lösen, sagte Wadephul am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Nach Angaben der deutschen Delegation machte der CDU-Politiker diese Position auch im Gespräch mit seinem iranischen Amtskollegen Araghtschi deutlich. Zudem lobte Wadephul die Initiative von US-Präsident Trump, mit den Golfstaaten Wege aus der verfahrenen Lage zu suchen.

Der iranische Präsident Peseschkian warf in seiner Rede vor den Vereinten Nationen den USA "Terrorismus" vor. Er betonte, sein Land werde niemals in die Knie gehen. Trump hatte gestern mit der Vernichtung des Irans gedroht. Wenn es nicht bald eine Verhandlungslösung gebe, könne er das Land in die Hölle schicken.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.