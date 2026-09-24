Strategische Partnerschaft geplant

Außenminister Wadephul unerbricht seinen Aufenthalt in New York für Gespräche in Kanadas Hauptstadt Ottawa. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

In der Hauptstadt Ottawa wird er Gespräche mit seiner Amtskollegin Anand, Verteidigungsminister McGuinty und Handelsminister Sidhu über eine strategische Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Energie und Technologie führen. Dabei soll es auch um eine Kooperation im Nordatlantik und in der Arktisregion gehen. In Ottawa dürfte zudem der Vorstoß von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eine Rolle spielen, Kanada zum ersten "assoziierten Mitglied" der EU zu machen. Am Abend reist Wadephul nach New York zurück, wo er am Samstag vor der UNO-Generalversammlung sprechen wird.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.