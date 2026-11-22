Die Zukunft der Mobilität: Autonomes Testfahrzeug der TU München bei einer Fahrt durch die Innenstadt (picture alliance / dpa / Michael Ukas)

Selbstfahrende Autos werden auch in Deutschland zunehmend Realität. Die Bundesregierung will die Technologie mit bis zu 14 Millionen Euro fördern, vor allem im öffentlichen Nahverkehr und Gütertransport. Gerade auf dem Land und am Stadtrand könnten autonome Fahrzeuge das öffentliche Nahverkehrsangebot sinnvoll ergänzen, erklärte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU).

Erste Projekte laufen bereits: In Hamburg werden seit Juli 2026 selbstfahrende Elektro-Kleinbusse mit Fahrgästen getestet. Im November 2026 starteten auch Uber und das chinesische Technologieunternehmen Momenta in München einen Robotaxi-Testbetrieb mit Fahrgästen. Noch sind bei diesen Testfahrten Sicherheitsfahrer an Bord. Der Autobauer Tesla plant, ab 2029 im brandenburgischen Grünheide Robotaxis ohne Lenkrad und Pedale zu bauen. Doch eine große Herausforderung bleibt für die autonomen Fahrzeuge: das schwer vorhersehbare Verhalten von Fußgängern.

Fußgänger und Radfahrende sind bei Verkehrsunfällen besonders gefährdet. Laut Statistischem Bundesamt waren 63 Prozent der Verkehrstoten innerorts im vergangenen Jahr zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs.

Schuld war in den allermeisten Fällen die Person am Steuer des Autos, doch es wurden auch fast 11.000 Unfälle mit Personenschaden registriert, bei denen das falsche Verhalten von Fußgängern eine Rolle spielte.

Für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge stellt das eine besondere Herausforderung dar. Fußgänger seien „besonders unberechenbar“ , sagt der Berliner Verkehrsforscher Steffen Müller.

Denn: Beim Auto weiß man, wie es sich unter welchen Bedingungen bewegen kann. Selbst ein Fahrrad könne nicht plötzlich im rechten Winkel nach links abbiegen, betont Müller: „Das geht einfach nicht, es muss eine größere Kurve fahren.“ Doch als Fußgänger kann man sich innerhalb des Bruchteils einer Sekunde entscheiden, abrupt die Richtung zu wechseln oder loszurennen.

Forschungsteams versuchen deshalb, das Verhalten der Fußgänger besser vorherzusagen. Letztendlich werden dabei Wahrscheinlichkeiten berechnet. Eine KI im Robotaxi muss abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Fußgänger die Straße betritt, und ob dadurch eine gefährliche Situation entsteht oder nicht.

Ist er weit weg oder fährt das Fahrzeug sehr langsam, droht keine Gefahr. Doch ist das Fahrzeug schneller unterwegs, während der Fußgänger plötzlich hinter einer Hausecke auftaucht, hat die KI nur sehr wenig Zeit, die adäquate Reaktion zu berechnen.

Mit diesem Problem beschäftigt sich unter anderem ein Forschungsteam der Universität Paderborn: Es untersucht, ob und wie ein autonomes Fahrzeug die Absichten von Fußgängern erkennen kann, noch bevor diese überhaupt den ersten Schritt machen.

„Wenn jemand am Straßenrand steht, liegen nur wenige Bewegungsdaten vor“, sagt Projektmitarbeiter Mohammad Sadiq. „Das System muss subtile Verhaltensindikatoren erkennen, bevor die Person losläuft. Zum Beispiel wenn jemand über die Straße will, dann aber doch wartet, weil ein Auto kommt. Oder wenn jemand parallel zur Straße geht, und plötzlich abbiegt.”

Das Forschungsteam führt Experimente auf einem ehemaligen Kasernengelände durch. Die Testpersonen müssen dabei entscheiden, ob sie es noch schaffen, vor einem heranfahrenden Auto über die Straße zu gehen, oder ob sie besser stehen bleiben sollten.

Sie werden dabei gleich mit mehreren mobilen Messsystemen ausgestattet. Kameras erfassen, wohin eine Person blickt. Zusätzlich werden die Hirnströme über ein mobiles Elektronenzephalografiesystem (EEG) gemessen. Mit einem mobilen Motion Capture-System und KI können die Forschenden dann Gelenkpositionen und das daraus resultierende motorische Verhalten beschreiben.

Auch andere Forschungsteams arbeiten an solchen Fragen. Forschende der britischen Universitäten Leeds und University College London entwickelten beispielsweise ein KI-Modell namens PIP-Net. Laut einer 2025 veröffentlichten Studie konnte es unter bestimmten Bedingungen bis zu vier Sekunden im Voraus vorhersagen, ob ein Fußgänger die Straße überqueren will. Allerdings hängen solche Ergebnisse stark von der jeweiligen Verkehrssituation ab.

Andere Ansätze sollen die Erfassung der Umgebung verbessern. Das Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme IKS erforscht zum Beispiel, wie sich Daten unterschiedlicher Sensoren gegenseitig überprüfen lassen. Denn bei schlechtem Wetter oder Sensorausfällen kann die “Wahrnehmung” des Fahrzeugs, also die Dateninterpretation, beeinträchtigt sein. Das Fahrzeug darf dann nicht auf Grundlage fehlerhafter Daten handeln, sondern muss seine eigene Verlässlichkeit bewerten.

So viel auch geforscht wird – kann es hundertprozentige Sicherheit geben? Natürlich könne man probieren vorauszusagen, wann ein Fußgänger anfange, sich zu bewegen, sagt Markus Lienkamp von der Technischen Universität München. Das werde aber immer auch nur ein statistischer Mittelwert sein: „Das heißt, ich kann das vielleicht zu, wenn ich gut bin, 60, 70, 80 Prozent voraussagen.“ Heißt: Beim Rest der Fälle kann die KI den Unfall auf diesem Wege nicht verhindern.

Lienkamps Team testet seit ein paar Jahren ein autonomes Shuttle in München und Berlin. Die Erfahrung zeigt: Fußgänger sind oft unberechenbar. Deep-Learning-Algorithmen würden nie mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit vorhersagen können, wie sich Fußgängerinnen und Fußgänger verhalten, meint Lienkamp. Und deshalb müsse man andere Sicherheitsvorkehrungen treffen: “Wenn ich mir nicht sicher bin und ich sehe Fußgänger, die (auf die Straße) laufen könnten, dann muss ich einfach langsam fahren.”

Onlinetext: Asmus Heß, Elena Matera / Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen