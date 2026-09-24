Sanktionen

Estlands Außenminister Margus Tsahkna (Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / dpa)

Der estnische Außenminister Tsahkna erklärte, sein Land halte es für falsch, die beiden Geschäftsleute von der Liste der Strafmaßnahmen zu streichen. Die EU-Entscheidung werde nicht unterstützt. Russland zeige keinerlei Bereitschaft, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden; Usmanov und Fridman unterstützten weiterhin die Aggression Moskaus. Zuvor hatte bereits das benachbarte Lettland nationale Finanzbeschränkungen und Einreiseverbote gegen die beiden Oligarchen verhängt. Auch Litauen hat ähnliche Schritte eingeleitet.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.