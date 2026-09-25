Konjunktur

Wirtschaftsforschungsinstitute heben ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr. (picture alliance / dpa / Frank Hammerschmidt)

Zudem sollten Deutschland und Europa die Abhängigkeiten von China konsequenter zurückdrängen, so der BDI in einem Grundsatzpapier. Die Spitzenorganisation der Verbände mit ihren rund 100.000 Einzelunternehmen bekennt sich zum Umbau der Wirtschaft für den Klimaschutz, fordert aber kurzfristige Hilfen. Zu den Forderungen zählt eine Rückkehr zur Ausgabendisziplin der öffentlichen Hand und ein Festhalten an der Schuldenbremse im Grundgesetz.

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute hatten gestern ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr angehoben. Sie erwarten nach eigenen Angaben eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 1,3 Prozent. Im Frühjahr lag die Prognose noch bei 0,6 Prozent. Die Wirtschaftsforscher wiesen jedoch darauf hin, dass der Aufschwung auf einem schmalen Fundament stehe. Reformen müssten jetzt umgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.