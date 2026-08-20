Holocaust Überlebende Knobloch

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, rechnet im Falle einer AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt mit der Auswandeurng von Juden. (picture alliance / dpa / dpa-Pool / Sven Hoppe)

Sie würde das zwar nicht befürworten, könne die Menschen aber auch nicht entmutigen, sagte die 93-jährige Holocaust-Überlebende dem Deutschlandfunk. Sie hoffe, dass jüdische Familien dann anders als in der NS-Zeit alle ein aufnahmebereites Land fänden. Knobloch meinte, die Zukunft komme gerade mit Rohheit, Unwissenheit und Wut auf Deutschland zu. Jede und jeder müsse dagegenarbeiten.

Knobloch hatte in einem gestern veröffentlichten Gespräch mit dem Magazin "Stern" Parallelen gezogen zwischen der AfD und der Zeit, bevor die NSDAP an die Macht gekommen ist. Auch die Partei Adolf Hitlers habe einmal klein angefangen und ausprobiert, was alles möglich gewesen sei. Exakt das passiere nun bei der AfD. Die Partei hatte dies gestern als Meinungsäußerung ohne Belege bezeichnet.

Unterstützung von Thüringens Verfassungsschutz-Präsidenten



Knobloch hingegen zu. Er Thüringens Verfassungsschutzpräsident Kramer stimmteKnobloch hingegen zu. Er sagte im Deutschlandfunk , was Sprache, Feindbilder und völkische Vorstellungen angehe, sehe er keine Unterschiede mehr. Daher müsse ein AfD-Verbotsverfahren geprüft werden, meinte Kramer, der früher Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland war.

Kramer sagte, die Voraussetzungen für ein AfD-Verbotsverfahren seien aus seiner Sicht gegeben. Wörtlich sprach er von einem "Stoppschild", um zu zeigen, wie gefährlich die Situation sei, in der man sich befinde. Kramer betonte, wenn Feinde der Demokratie dabei seien, wieder nach der Macht zu greifen, dürfe man nicht untätig bleiben.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.