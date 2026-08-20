Kandidaten, Parteien, Themen
Warum ganz Deutschland auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt schaut

Sachsen-Anhalt wählt am 6. September einen neuen Landtag. Die AfD liegt in Umfragen vorn, die regierende CDU weit abgeschlagen dahinter. Eine Alleinregierung ist für die AfD durchaus in Reichweite.

Von Niklas Ottersbach |
    Plenarsaal des Landtags von Sachsen-Anhalt während einer Sitzung.
    Sitzung des Landtags von Sachsen-Anhalt: Den aktuellen Umfragen zufolge könnte die Regierungsbildung nach der Wahl schwierig werden (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)
    Schon Ende Januar, als über hundert Journalisten im Magdeburger Landtag die Wahl von Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten verfolgten, war klar, dass das Wahljahr in Sachsen-Anhalt weit über das Bundesland hinaus Interesse wecken würde.
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

    "Preferred Sources"Mehr Deutschlandfunk in der Google-Suche
    Derzeit steht vor allem AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund im Fokus, der mit Simson-Fahrten, Selfie-Marathons und Dauerlächeln den Wahlkampf bestreitet. Die AfD steht in den Umfragen bei 41 bis 42 Prozent. Je nachdem, wie viele der kleinen Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, könnten in Sachsen-Anhalt schon 45 Prozent für eine absolute Mehrheit reichen. Die Landtagswahl im Überblick.

    Inhalt

    Parteien und Spitzenkandidaten

    Sven Schulze, CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

    Der 47-Jährige Sven Schulze hat sich fünf Jahre als Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister im dritten Kabinett von Reiner Haseloff warmgelaufen. Für Schulze hatte Haseloff extra ein XXL-Ministerium zusammengestellt: mit den Ressorts Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus und Bergbau.
    Schulze kommt aus einem kleinen Dorf im Vorharz, ist von Beruf Ingenieur. Seine politische Karriere begann im Europaparlament. Er setzt im Wahlkampf auf seine Rolle als Ministerpräsident und auf punktuelle Distanz zu Berlin - etwa bei seiner Wahlkampftour zusammen mit Dieter Hallervorden, der Bundeskanzler Friedrich Merz als „Kriegstreiber“ bezeichnet. Die CDU Sachsen-Anhalt will mehr Polizisten einstellen, mehr Praxis im Schulunterricht und weniger Berichtspflichten für die Verwaltung.
    An einer Straßenlampe hängen untereinander verschiedene Wahlplakate zur Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt.
    An einer Straßenlampe hängen untereinander verschiedene Wahlplakate zur Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt.

    Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026Alle Informationen

    Ulrich Siegmund, AfD

    Ulrich Siegmund ist der jüngste Spitzenkandidat mit 35 Jahren. Der Altmärker sitzt seit zehn Jahren im Landtag und wurde einem breiteren Publikum bekannt, weil er an dem Potsdamer Treffen 2023 teilnahm, bei dem es unter anderem um die Vertreibung von Ausländern ging. Mit dabei waren rechtsextreme Aktivisten, Unternehmer und Politiker.
    Die AfD verspricht in ihrem knapp 160-seitigen Wahlprogramm einen Bruch mit liberalen Prinzipien: Kulturförderung nur noch nach patriotischem Pflichtbekenntnis, Inklusion soll abgeschafft, die Schulpflicht aufgeweicht werden. Das Wahlprogramm reicht von der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, das allerdings nur auf Bundesebene beschlossen werden kann, bis hin zur Streichung der Förderung eines freien Lokalradios in Halle an der Saale.
    Hände halten eine Waage, einen Richterhammer und ein weißes Blatt Papier ins Bild. Der Hintergrund ist hellblau mit geometrischen Formen bestückt.

    Landtagswahl Sachsen-Anhalt

    Für den Ernstfall: Wie sich die Zivilgesellschaft wappnet

    Landtagswahl Sachsen-Anhalt

    Für den Ernstfall: Wie sich die Zivilgesellschaft wappnet

    Die AfD könnte 2026 in Sachsen-Anhalt regieren. Kulturinitiativen, Migrantenverbände, Schulen und Beamte bereiten sich bereits darauf vor – und suchen Wege, die Demokratie zu schützen.
    Hans-Thomas Tillschneider ist Landtagsabgeordneter der AfD Sachsen-Anhalt. Der bärtige Mann mit Glatze in tannengrünem Jacket macht das Daumen-hoch-Zeichen und grinst auf dem Landesparteitag in Weißandt-Gölzau am 22. April 2023.

    Landtagswahl Sachsen-Anhalt

    Die radikalen Umbaupläne der AfD

    In Sachsen-Anhalt steht die AfD bei knapp 40 Prozent in den Umfragen – eine absolute Mehrheit bei der Landtagswahl wäre damit in Reichweite. In ihrem „Regierungsprogramm“ offenbart die Landes-AfD disruptive Pläne für Sachsen-Anhalt.
    AfD-Schriftzug und das AfD-Logo auf der Bühne einem Versammlungssaal.

    Kulturkampf

    Das steckt hinter der „patriotischen Kulturpolitik“ der AfD

    Migration begrenzen, Familien fördern und eine „patriotische Kulturpolitik“ etablieren – das sind die wichtigsten Ziele der AfD in Sachsen-Anhalt. Dort wird im Herbst der Landtag gewählt. Droht Deutschland ein Kulturkampf?

    Eva von Angern, Die Linke

    Die Magdeburgerin Eva von Angern war schon vor fünf Jahren Spitzenkandidatin ihrer Partei. Die Rechtsanwältin sitzt seit 2002 im Landtag. Die Linke sieht sich als Bollwerk gegen eine mögliche AfD-Regierung. Ihr Slogan: „Heimat ist für alle da.“ Die Linke gilt in Sachsen-Anhalt als pragmatisch und hat in der Vergangenheit mehrfach mit der CDU zusammengearbeitet, zum Beispiel mit den Christdemokraten eine Enquete-Kommission zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Landtag eingerichtet.

    Armin Willingmann, SPD

    Der älteste Spitzenkandidat. Der ehemalige Hochschulprofessor ist seit 2016 Mitglied der Landesregierung, erst als Wissenschafts- und Wirtschaftsminister, seit 2021 als Minister für Wissenschaft, Energie und Umwelt. Eines seiner größten Projekte: das Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz, das Kommunen eine gesetzlich garantierte Rückvergütung aus Wind- und Solarstromeinnahmen verspricht.
    Mit den erneuerbaren Energien macht Willingmann auch Wahlkampf. Im Schlussspurt setzt die SPD, die in Umfragen nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde steht, auf den Slogan: „Wir sind der Deich“ - in Anlehnung an eine blaue Welle, die nur von der SPD gestoppt werden könne. Die Sozialdemokraten regieren seit 20 Jahren als Junior-Partner der CDU in Sachsen-Anhalt.
    Hinter dem Rednerpult im Plenarsaal des Landtages von Sachsen-Anhalt hängt das sachsen-anhaltinische Wappen mit Adler und Bär.
    Hinter dem Rednerpult im Plenarsaal des Landtages von Sachsen-Anhalt hängt das sachsen-anhaltinische Wappen mit Adler und Bär.

    Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026Wahlumfragen und Prognosen

    Susan Sziborra-Seidlitz, Die Grünen

    Die gelernte Krankenschwester sitzt seit 2021 im Landtag von Sachsen-Anhalt. Sie kommt gebürtig aus Ost-Berlin und lebt in Quedlinburg im Harz. Die Grünen waren lange Zeit in den Umfragen unter der Fünf-Prozent-Hürde, inzwischen scheint ihr Einzug in den Landtag wieder möglich.
    Das könnte mit darüber entscheiden, ob die AfD eine absolute Mehrheit erhält. Die Grünen setzen im Wahlkampf auf Bildungsthemen und auf erneuerbare Energien. Spitzenkandidatin Sziborra-Seidlitz plädiert für unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland, damit dort, wo erneuerbarer Strom produziert wird - wie in Sachsen-Anhalt - der Strom für Endkunden auch billiger ist.

    Lydia Hüskens, FDP

    Lydia Hüskens ist die einzige FDP-Ministerin in Ostdeutschland. Sie verantwortet das Ressort Infrastruktur und Digitales. Die FDP hätte es für die in Magdeburg regierende Deutschlandkoalition rein rechnerisch nicht gebraucht: Schwarz-rot hätte auch ohne die FDP eine hauchdünne Mehrheit. Doch weil sich Ex-Ministerpräsident Haseloff bei wichtigen Abstimmungen darauf nicht verlassen wollte, holte er die FDP mit ins Boot.
    Die Freien Demokraten schwanken in den Umfragen. Mal stehen sie bei vier Prozent, mal sind sie nicht messbar. Im Wahlkampf setzt die FDP vor allem auf den neuen Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki und Forderungen nach einer schlankeren Landesverwaltung und weniger Bürokratie.

    Claudia Wittig, BSW

    Die Historikerin Claudia Wittig aus Halle ist die Spitzenkandidatin des BSW. Der Landesverband gilt als zerstritten, aber auf Wagenknecht-Linie. Das heißt, das BSW will weder eine CDU-Koalition stützen wie in Thüringen, noch will sie einen AfD-Ministerpräsidenten wählen - und setzt sich stattdessen für wechselnde Mehrheiten ein, mit einem überparteilichen Ministerpräsidenten.
    Aufsteller im einem Logo der Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" BSW
    Aufsteller im einem Logo der Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" BSW

    Diskussion um die BrandmauerDas BSW und der Umgang mit der AfD
    Das BSW steht in Umfragen bei vier bis fünf Prozent und könnte in Sachsen-Anhalt das Zünglein an der Waage werden. Zieht die Partei in den Landtag ein, könnte die angekündigte Enthaltung bei der Ministerpräsidentenwahl AfD-Spitzenkandidat Siegmund in die Staatskanzlei katapultieren. Das BSW setzt im Sachsen-Anhalt-Wahlkampf vor allem auf Bundesthemen: zum Beispiel den Stopp von Waffenlieferungen an Israel.

    Die Themen: Migration, Bildung, Demografie

    Sachsen-Anhalt baut derzeit eine neue Abschiebehaftanstalt in Volkstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz). Kostenpunkt: 37 Millionen Euro für 30 Haftplätze. Dabei ist die Zahl der Asylanträge stark gesunken.
    An einem Zeitungsständer hängt die "Ostdeutsche Allgemeine". Auf dieser steht "Vorsicht Freiheit".
    An einem Zeitungsständer hängt die "Ostdeutsche Allgemeine". Auf dieser steht "Vorsicht Freiheit".

    Fokus LandtagswahlenWarum die ostdeutsche Öffentlichkeit anders tickt

    27:05 Minuten11.07.2026
    An einem Fenster in Wiesbaden hängt die Deutschlandfahne
    An einem Fenster in Wiesbaden hängt die Deutschlandfahne

    OstdeutschlandDie vererbte Wut

    24:51 Minuten09.08.2026
    Das Wappen des Landes Sachsen-Anhalt im Plenarsaal des Landtages
    Das Wappen des Landes Sachsen-Anhalt im Plenarsaal des Landtages

    Sachsen-AnhaltWie lassen sich Gräben vor der Landtagswahl überwinden?

    44:05 Minuten12.08.2026
    Migration ist in den Wahlumfragen dennoch nach wie vor ein Topthema. In Kombination mit den derzeit unterfinanzierten Kommunen entsteht dabei für manche Menschen ein Gerechtigkeitskonflikt. Tenor: Flüchtlinge würden untergebracht und versorgt, aber für das historische Feuerwehrhaus im Ort sei zu wenig Geld für die Sanierung da.
    Auch der strukturelle Lehrermangel ist ein Dauerthema in Sachsen-Anhalt. Jeder dritte Lehrer ist inzwischen Quereinsteiger, ohne sie wäre der Schulalltag nicht mehr denkbar. Ebenfalls Thema in den Schulen: der von der AfD forcierte Kulturkampf. Ein Lehrer, der vor der AfD im Unterricht gewarnt hatte, wurde vom Landesschulamt abgemahnt, wogegen der Lehrer nun klagt.
    Stadtansicht von Eisleben.
    Stadtansicht von Eisleben.

    DemografiekriseWie in Sachsen-Anhalt Überalterung und Abwanderung bekämpft werden
    Sachsen-Anhalt ist das Bundesland mit der im Schnitt ältesten Bevölkerung Deutschlands: 48,3 Jahre. Und gerade die geburtenstarken Babyboomer verlassen demnächst den Arbeitsmarkt. Für zwei Menschen, die in Rente gehen, rückt gerade mal einer nach. In manchen Regionen ist das Verhältnis sogar drei zu eins.
    Bis 2040 könnte die Zahl der erwerbsfähigen Personen um 272.000 zurückgehen, prognostiziert das statistische Landesamt. Das Land braucht neue Lösungen bei der Daseinsvorsorge und bei Fachkräften.

    Regierungsbildung und Koalitionen

    Wenn die AfD deutlich über 45 Prozent bei der Wahl bekommt, kann sie vermutlich allein regieren. Entscheidend für diese Frage ist, ob es die kleinen Parteien in den Landtag schaffen: Grüne, FDP, BSW und auch die SPD können sich derzeit nicht sicher sein.
    Verpasst die AfD die absolute Mehrheit, wäre eine von der CDU angeführte Minderheitsregierung denkbar. CDU-Ministerpräsident Schulze hat ausgeschlossen, ein Kabinett mit AfD oder der Linken zu bilden.