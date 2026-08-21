Cyber-Attacke

Die Verwaltung in Berlin ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. (picture alliance / Joko (Symbolbild))

Es sei unklar, wann die Senatsverwaltung für Wohnen sowie die Senatsverwaltung für Verkehr wieder voll funktionsfähig sind, hieß es. Derzeit ist unter anderem die Auszahlung des Wohngelds an mehr als 50.000 berechtigte Haushalte in Berlin nicht möglich. Es habe höchste Priorität, dafür eine Lösung zu finden, sagte ein Sprecher der Senatsbauverwaltung.

Der Hackerangriff war nach Angaben der Senatskanzlei am 14. August entdeckt worden. Aus Sicherheitsgründen wurden die beiden betroffenen Behörden vom Internet getrennt und können beispielsweise keine Mails nach außen versenden. Nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Wegner sind bei dem Hackerangriff keine Daten abgeflossen.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.